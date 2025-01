Barcelona ultrapassa 100 gols na temporada 2024/25; veja números

Aliás, o maior responsável por alcançar a marca do centésimo gol é o atacante polonês. Lewandowski foi quem mais balançou as redes pelo Barcelona na atual temporada, liderando a artilharia com 16 gols em 19 jogos. Logo atrás, aparece Raphinha, com 11 em 20 partidas, e em terceiro Lamine Yamal, com cinco tentos em 17 duelos.