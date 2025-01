BBB 25: Aline e Vinícius escolhem Edilberto e Raíssa para a frase “Espaçosos”

Justificativa de Aline e Vinícius:

Vinicius: “A partir do momento que a gente tá convivendo numa casa com 24 horas e essa pessoa quer buscar um espaço que ela não tem, ela tá invadindo o espaço e se incomodando até com o espaço que não existe para ela. No intervalo, vocês puderam ver. Tá se incomodando até com o tom de voz de Aline.”

Aline: “Eu não quero estar num ambiente com a pessoa que está se incomodando o tempo todo comigo. O mínimo vai ser me levantar quando eu o vir no mesmo ambiente que o meu.”

Edy: “Eu admiro muito o jogo das pessoas que estão aqui dentro. Tem jogos fantásticos, tem pessoas que jogam na sombra de outras pessoas, que abraçam poderes, e eu tive o azar da dupla ser Líder na primeira semana. Mas é o seguinte: esse espaço que estamos aqui.”

Tadeu: “Não vai dar tempo pra explicar.”