BBB 25: Edilberto e Raíssa definem alvos para a mira do líder: Aline, Vinícius e Vitória na listagem

Edilberto e Raíssa para a Mira do Líder: Aline e Vinícius; Vitória e Mateus. A terceira dupla eles ainda estão indecisos.

Edilberto e Raíssa discutem possíveis alvos para a Mira do Líder, analisando o comportamento e as dinâmicas das duplas na casa. Edilberto elogia Vinícius, mas critica Aline, afirmando que ela atrapalha a dupla devido ao seu comportamento exagerado e à falta de interação com ele.

Raíssa concorda com a análise, mas destaca que não quer incluir Camilla e Thamiris entre os alvos, já que o relacionamento com elas está tranquilo.

Edilberto sugere focar nas duplas Aline e Vinícius ou Vitória e Mateus, argumentando que Mateus mantém uma postura distante e pouco receptiva, diferentemente de Vitória, que é mais agradável e aberta. Raíssa concorda em parte, mas ainda se mostra indecisa sobre a terceira opção. Ambos concordam que as escolhas precisam ser estratégicas, com Edilberto reforçando que Aline seria uma ameaça, já que não possui boa relação com ele e poderia indicá-los caso vencesse.

Na tentativa de definir a terceira dupla, Edilberto sugere Dani e Diego como alternativa, mas Raíssa demonstra dúvida. Ela destaca a importância de basear as decisões no jogo e no distanciamento estratégico, enquanto Edilberto insiste que precisam escolher alguém que não faz parte das alianças formadas. Ao final, eles concordam em continuar avaliando as opções, deixando em aberto a decisão final.