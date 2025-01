BBB 25: Edilberto e Raissa falam sobre Diego Hypolito: “Ele acha que ele é o cara do circo”

Edilberto e Raíssa desabafaram sobre a postura de Diego Hypolito. Raíssa comentou que Diego e Dani têm mais coisas para falar sobre Maike e Gabriel do que sobre ela e seu pai, e ainda acusou os dois de debocharem deles pelas costas.

Edilberto reclamou que Diego tentou apontar o dedo para ele em uma situação passada e criticou a atitude do ginasta, dizendo que Diego age como se fosse o “dono do circo”, mesmo tendo pouca experiência, enquanto ele, Edilberto, cresceu no circo e tem 42 anos de vivência.

Edilberto: “Diego é dono do circo tem 2, 3 anos?”

Raíssa: “Já acha que entende tudo.”

Edilberto: “Ele acha que ele é o cara do circo. Sabe mais do que eu, que nasci naquela bagaça há 42 anos!”