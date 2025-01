BBB 25: Globo se pronuncia após rumores de que casal teria desistido

A TV Globo se pronunciou sobre os rumores de que Arleane Marques e Marcelo Prata, dupla do BBB 25, tenha desistido do programa pouco antes do confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Os rumores tomaram conta da web nesta segunda-feira (13/1).

Um perfil no X, antigo Twitter, alegou que Arleane e Marcelo “estavam em uma relação conturbada antes do confinamento, brigaram muito no hotel e no carro indo para o Projac a Arleane surtou e DESISTIU!”.

Ao Metrópoles, a Globo negou os rumores: “Não procede”, disse a emissora.

Mais cedo, a advogada do casal, Larissa Gatto, já havia negado a suposta desistência. “Sou advogada da dupla e venho esclarecer que esta notícia não é verdadeira. A dupla continua no programa e não houve nenhum tipo de briga ou separação”, garantiu.

Quem são Arleane e Marcelo?

Arleane tem 34 anos e é formada em estética e cosmética. Atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho.

Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram.