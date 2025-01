BBB 25: primeiro Sincerão ressalta ranços até então escondidos entre duplas

Na moldura, tem uma frase aberta “essa dupla…” com as opções: é espaçosa, se acha protagonista, esconde o jogo, não tem entrosamento, não faz questão de se conectar e faz média com todo mundo.

Edilberto e Raíssa escolheram Aline e Vinícius para a frase “Se acham protagonistas”.

Justificativa de Edy e Raíssa.

Edy: “Aproveitando o gancho da Aline, falando que ela é protagonista da vida dela, eu apoio e concordo com isso. Mas acho que estamos num jogo onde temos 12 duplas buscando um só objetivo. Acho e continuo dizendo: totalmente desnecessário querer aparecer muito mais que os outros. E tenta aparecer em todos os sentidos, na questão de se expor, de rir, de falar, e até mesmo de brincadeiras. É um jogo de verdade, é um jogo que usa as pessoas como mecanismo de comunicações, mas é um exagero total!”

Aline: “Acho impressionante uma pessoa falar que quero aparecer e bota uma caveira no queixo. Cada um tem sua forma de se expressar. Não tô muito preocupada com sua opinião, porque não vai alterar em nada o que eu sou.”

Vinícius: “O programa é editado e tem várias câmeras na casa. Se quiser, pode procurar outra câmera pra aparecer.”

Durante o intervalo o clima esquentou entre as duplas.