BBB: Diogo comenta com Vilma sobre dupla Aline e Vinícius, sua provável indicação

No Apê do Líder no BBB, Diogo conversa com Vilma sobre a possível indicação da dupla Aline e Vinícius. Ele admite que se sente dividido em relação a Aline: “Eu realmente fico com o coração apertado com relação a ela. Porque a gente já conversou, a gente tem trocado, tem conversado um pouco mais…”

Porém, ele demonstra preocupação ao deixar seus sentimentos por Aline afetarem seu jogo, afirmando: “Fico preocupado de ficar pensando nela e ficar vulnerável pra ele.”

Diogo também observa que Vinícius parece incomodado com sua presença, dizendo: “Ele, eu vejo ele realmente muito… ele fica desconfortável quando eu tô presente.” Vilma concorda, resumindo: “Uhum. E vai ficar.”

VEJA O VÍDEO: