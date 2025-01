BBB25: Aline Patriarca pode ser punida pela PM por entrar no reality

A policial Aline Patriarca, que foi anunciada no BBB25 ao lado de um amigo, Vinícius, pode ter problemas profissionais por entrar para o reality show da TV Globo. Isso porque, antes de participar de um programa desses, o servidor precisa apresentar uma solicitação de afastamento e, assim, evitar uma exoneração.

Aline foi anunciada, na quinta-feira (9/1), durante o Big Day, que foi ao ar na programação da TV Globo. A agente de segurança está acompanhada do amigo, que conheceu há 7 anos.

O que a polícia diz

De acordo com o site BNews, a Polícia Militar da Bahia informou que está analisando se o tal pedido foi enviado para a corporação.

“Informamos que, de acordo com os regulamentos internos da Polícia Militar da Bahia (PMBA), situações como esta são analisadas conforme a legislação vigente e as normas institucionais aplicáveis”, informou a instituição através de nota.

E continuou: “Neste momento, a PMBA está avaliando a questão e tomará as medidas administrativas necessárias, conforme previsto em lei, considerando o caráter público e as implicações funcionais da participação da profissional no programa”, declarou.

No fim do comunicado, a corporação afirmou: “Assim que houver uma decisão oficial, comunicaremos publicamente por meio dos nossos canais institucionais”, encerrou.

Segundo o jornal Correio, fontes próximas à policial militar disseram que a documentação foi encaminhada aos chefes e já está em trâmite.

Outros casos parecidos