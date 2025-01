Um bebê de 1 ano e meio morreu após se engasgar com ração de cachorro no Farol de Santa Marta, em Laguna, no Sul catarinense. A tragédia aconteceu na última sexta-feira (3/1), quando a família da criança passava férias no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. A guarnição iniciou o transporte do bebê até uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se deslocava de Campos Verdes. Leia a reportagem completa no NSC Total.