Belo abre o jogo e diz o que sente por Viviane Araújo: “Resto da vida”

Belo abriu o jogo em relação à ausência de Viviane Araújo no documentário sobre a vida do cantor, exibido pelo Globoplay. O pagodeiro afirmou acreditar que a atriz daria seu depoimento em Perto Demais da Luz, uma vez que ficaram juntos por nove anos. “Sentimento para o resto da vida”, disse.

“Eu acho que ela fez parte da minha história, que faz parte da minha vida. Isso [de não topar falar do relacionamento] é uma particularidade dela. E ponto”, ponderou.

O ex-Soweto mostrou ter criado expectativas em relação à participação da Rainha de Bateria do Salgueiro, escola de samba do Grupo Especial do Rio. Da mesma forma que Gracyanne Barbosa fez, em meio a um divórcio conturbado, depois de 17 anos de casamento.

“Achei que ela ia [para a série documental], achei que não tinha nada demais”, comentou, frustrado, ao participar do podcast Tá Benito, de Isabele Benito.

Expectativa

Sobre contar com o apoio de Viviane na produção, Belo respondeu mexido, com a voz embargada: “Acho que sim. O passado faz parte da história. A gente precisa ter passado para ter história.”

Por fim, o jurado do The Masked Singer Brasil, da TV Globo, se deixou levar pela emoção e falou do que ainda sente pela artista. “Vou levar esse sentimento para o resto da vida. [Sentimento] de gratidão, de amor e de respeito”, concluiu.

Motivo

Viviane Araújo decidiu não falar sobre o que viveu com Belo a pedido do atual marido, Guilherme Militão, como a coluna Fábia Oliveira contou com exclusividade. Segundo o pai de Joaquim, fruto do relacionamento dos dois, confidenciou a amigos, a ideia era de manter o passado, literalmente, no passado.

