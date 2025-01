No Acre, os beneficiários do programa Bolsa Família, com Número de Identificação Social (NIS), final 1, receberão o benefício a partir do dia 20 de janeiro.

O Governo Federal divulgou o calendário de pagamentos em dezembro do ano passado. O auxílio será debitado na conta dos beneficiários nos 10 últimos dias de casa mês, com exceção de dezembro, quando o pagamento será antecipado para o dia 10.

O benefício pode ser recebido por meio da Caixa Econômica Federal ou pelo Cartão do Bolsa Família, podendo ainda, ser movimentado pelos aplicativos Caixa TEM ou Internet Banking, com a opção de saque nas casas lotéricas ou nas agências da Caixa.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família no mês de janeiro:

NIS final 1 – 20 de janeiro

NIS final 2 – 21 de janeiro

NIS final 3 – 22 de janeiro

NIS final 4 – 23 de janeiro

NIS final 5 – 24 de janeiro

NIS final 6 – 27 de janeiro

NIS final 7 – 28 de janeiro

NIS final 8 – 29 de janeiro

NIS final 9 – 30 de janeiro

NIS final 0 – 31 de janeiro

Durante os demais meses do ano os pagamentos ocorrerão nos seguintes períodos:

Fevereiro: 17 de fevereiro a 28 de fevereiro

Março: de 18 de março a 31 de março

Abril: de 15 de abril a 30 de abril

Maio: de 19 de maio a 30 de maio

Junho: de 16 de junho a 30 de junho

Julho: de 18 de julho a 31 de julho

Agosto: de 18 de agosto a 29 de agosto

Setembro: de 17 de setembro a 30 de setembro

Outubro: de 20 de outubro a 31 de outubro

Novembro: de 14 de novembro a 28 de novembro

Dezembro: de 10 de dezembro a 23 de dezembro