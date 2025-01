Beth News: filme de Fernanda Torres é uma homenagem respeitosa aos familiares das vítimas da ditadura

A chef acreana e vencedora do Prêmio Dólmã Kamilla Mantovanelli, também uma das sócias do restaurante Manto Verde, está feliz da vida com o sucesso do negócio familiar. Parte do belíssimo espaço foi climatizada e está oferecendo serviço de buffet.

Curtindo merecido descanso em Pipa-Rio Grande do Norte, a personal training Luziane Mesquita se prepara para a temporada 2025.

O chapéu usado pelo prefeito Tião Bocalom e agora também pelo presidente Lula, pós-cirurgia, é o Panamá, que apesar do nome, tem origem no Equador e nunca foi produzido no país homônimo. Além do objetivo prático, também agregou elegância e fortaleceu sua conexão com a cultura popular latino-americana.

25 anos depois, uma história de talento se repetiu! Na primeira foto, Fernanda Montenegro com o “Globo de Ouro” de “Melhor Filme Estrangeiro” para “Central do Brasil”, que ela protagonizou. Na segunda foto, a filha, Fernanda Torres, com o troféu de “Melhor Atriz de Filme de Drama”, por “Ainda Estou Aqui”.

Uma homenagem respeitosa aos familiares das vítimas da ditadura militar brasileira (1964-1985), um período marcado por violações dos Direitos Humanos como torturas, desaparecimentos forçados, assassinatos com ocultação de corpos, censura e repressão à liberdade de expressão, perseguição política e exílio.

A missão de todos nós é proteger a democracia e seus valores fundamentais, defender os direitos humanos, a dignidade, a liberdade de expressão e o pensamento crítico, honrar a memória dos que lutaram pela liberdade e promover formação política e cidadania. Ambos os longas foram dirigidos por Walter Salles. Eram 25 anos sem um prêmio para o nosso país. Obrigada, Fernandas!

A coordenadora do Meta Kids do Colégio Meta, Priscila Couto Reis, reuniu um grupo de amigos para celebrar a idade nova no Bahrem. Vida longa!

Zayra Ayache começou o ano dando pit stop em alguns municípios do Estado do Acre, lançando a campanha “Volta às aulas Ótica Moderna”. E os descontos da loja giram entre 40 e 60%. Vale a pena ver de perto!

A moda é um colosso e tem impactos em diversas questões globais, como geração de emprego, reindustrialização, economia verde, crise climática, desmatamento, uso de agrotóxicos, trabalho análogo à escravidão, precarização do trabalho, direitos trabalhistas. O kimono de tecido africano e o colar de búzios usado por Anielle Franco também vão além de meras peças e estão repletos de história, ancestralidade e luta das mulheres pretas brasileiras.

Parabéns à querida Regyna Maura Santos pelo aniversário ocorrido dia 8 de janeiro. Que a felicidade seja seu destino principal.

Luiz Coutinho e Evandra H. de Almeida celebraram a vida e o amor no casamento que completou 10 anos de uma feliz vida em comum.

O casal Augusto e Rita Uchoa celebrou as Bodas de Opala, 24 anos de muito amor e comunhão.

#A chegada da franquia de Academias Bluefit em Rio Branco, agitou o mercado por funcionar 24 horas oferecendo danças, ginástica, lutas, musculação, Yoga e muito esporte sem escravizar ninguém no cartão durante um ano de fidelidade gostando ou não do espaço. Que a concorrência se expanda com opções.

#Mal começou o ano e a Prefeitura de Rio Branco já está na contagem regressiva para o Carnaval 2025, após o anúncio do primeiro escalão. Ótimas atrações a caminho para superar o sucesso do ano passado.

#O querido Douglas Rischer nos deu um susto neste início de ano, mas graças a Deus está em tratamento adequado em São Paulo para em breve nos contagiar com sua energia sempre positiva e amorosa. Saúde, amigo! Divulgando fake News sobre o cadastro de animais domésticos, criado há poucos dias pelo governo Lula, dizendo que os “donos” dos animais terão que pagar pelo chip que será colocado no animal e também que, em breve, terão que pagar imposto para ter o animal. O que estão fazendo é criminoso, pois vocês já imaginaram quantas pessoas irão acreditar e se desfazer dos bichinhos para não ter que pagar o suposto imposto? Vejo uma grande onda de abandono de animais nos próximos dias.

#O presidente americano eleito, Donald Trump, ameaçou tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá, falou até na possibilidade de tornar o Canadá um estado americano, ou seja, anexação.

No momento em que o mundo está indo para um clima mais quente, ele quer o país gelado, a Groenlândia, onde abaixo do gelo que derrete há minerais estratégicos. E ainda quer tomar à força um espaço pequeno, mas estratégico na logística, o Canal do Panamá.

Semelhanças sinistras entre Trump e o ditador nazista para quem presta atenção. São tão parecidos que chega a parecer caricato. Embora pareça que agora é diferente, mas em alguns aspectos é muito pior. E esse alerta soou na declaração de Mark Zuckerberg de suspender a mediação da Meta, integrando ao território sem lei que é a rede de Elon Musk. Os dois juntos têm poder demais no mundo da informação que determina decisões políticas. Eles somados a um governante sem limites são um apavorante sinal de que a democracia está de novo sob ameaça extrema e perigosíssima.

#”Deixando agora de lado se deveríamos ou não nos envergonhar de ser a espécie a que pertencemos aquilo que é, ao menos envergonhemo-nos das nossas apatias, das nossas indiferenças, das nossas cumplicidades tácitas ou abertas, das nossas penosas cobardias disfarçadas de neutralidade. Já que os poderes do mundo se mostram tão empenhados em globalizar-nos, globalizemo-nos nós por nossa conta…” José Saramago.

#Com o ano letivo batendo na porta (antes tem o Carnaval), a apreensão com a economia do país atinge grande parte dos habitantes do Brasil. #” Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo.” – Nelson Rodrigues.

#Todo cuidado é pouco com os altos índices de Covid, mais uma tipificação que deixou a China de Olhos Bem Abertos. Além desse temor, há risco de dengue com as chuvas frequentes na região.

#”O riso mata o medo, e SEM MEDO NÃO PODE HAVER FÉ. Aquele que não teme o demônio não precisa mais de Deus”. Um trecho de “O Nome da Rosa”, de Umberto Eco!

Quando eu conheci o rock nacional, minha primeira impressão foi a de que se tratava de autores muito pessimistas, alguns rebeldes sem causa, e alguns muito autodestrutivos. Todas as minhas impressões eram sobre o estilo de vida e as ideias que refletiam um mal-estar, uma visão de mundo meio decadente. Hoje, sei que eu estava fora da bolha, ou melhor da realidade.

Não havia percebido o mais importante, que eles sabiam escrever, tinham ideias próprias e faziam poesia competentemente aos 18, 20 anos. Achei que isso era o normal, que as pessoas soubessem ler e escrever, que lessem alguns livros e soubessem exprimir uma crítica social em uma canção.

Atualmente, depois que essas características desapareceram, especialmente entre os jovens, essas são as coisas que mais me causam espanto. Quando tenho oportunidade de ler um texto de um jovem de 18 anos, com as devidas exceções, penso que os roqueiros que conheci eram todos intelectuais cultíssimos e sensíveis.

Beth Passos Jornalista