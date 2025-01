Blindado da PM derrapa em ladeira de Complexo no RJ após traficantes jogarem óleo na pista

Um blindado da Polícia Militar escorregou em uma ladeira após traficantes jogarem óleo na pista durante a operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio , na manhã desta quarta-feira (15).

Em imagens registradas por moradores, é possível ver o “Caveirão” escorregando e atingindo carros estacionados.. Ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu durante uma megaoperação contra o esquema financeiro da organização criminosa Comando Vermelho.