BLOG DO TON: pior prefeita do Acre começa 2025 com o pé esquerdo e tem planos indo por água abaixo

Lembram da pesquisa Data Control que elegeu Rosana Gomes a pior prefeita do Acre? Pois bem. Rosana enfrentou tempestades, viu o Acre inteiro a conhecer (não do jeito que gostaria) e, financiada pelo senador Márcio Bittar — que destinou recorde de emendas ao pacato município — viu suas esperanças ressurgindo no jogo da reeleição. Humilhações à parte, como o caso dos potes de tupperware — quem lê esta santa coluna, sabe do que estamos falando — Rosana se elegeu com boa votação.

Não demorou muito tempo para que a prefeita voltasse a ser atacada. Desta vez, pelo descaso com a zona rural. Enquanto o povo da área urbana recebia o melhor do pão e circo nas comemorações de natal, comunidades rurais perdiam o acesso a serviços essenciais, graças a uma ponte que caiu. Mas o pior ainda estaria por vir.

Na sua posse, que aconteceu nesta quarta-feira (1), Rosana viu sua mesa diretora ir por água abaixo, com a eleição do vereador Elvys Lennon — que, coincidências à parte, possui ligações com a vice-governadora Mailza. Nas redes, Rosana foi evasiva: “Parabenizo a nova mesa diretora (…) e desejo sucesso no mandato”.

O que será que 2025 reserva a prefeita Rosana? Vamos acompanhar. Para a alegria de uns e tristeza de outros, esta santa coluna está de volta.

PONTO PARA MAILZA — Ainda sobre o assunto Quinari, ponto para a vice-governadora Mailza. Que pode até não ter apoiado o candidato que gostaria, o Gilson Pessoa, mas levou a Câmara — que é quem vai fiscalizar a Rosana.

SERÁ? — Algo que me chamou atenção. A vice-presidente dessa mesa é a vereadora Thammy Lima. Esposa de secretário da Rosana, e que — pelo menos é o que dizem as más línguas — tem um leve sonho de ser prefeita. A pergunta que não quer calar desde a eleição: será que a vitória da prefeita teve sabor de mel?

ÉGUA! — Dos grupos da prefeita aos opositores, esse foi o assunto do momento. “Thammy foi a mais votada e agora não presta? Égua! Tem que falar com a prefeita sobre isso”, disse um apoiador.

RIO BRANCO — Fontes palacianas dizem que a conversa entre Tião Bocalom e Gladson Cameli foi decisiva na Mesa Diretora da Câmara de Rio Branco. E um ponto desta santa coluna foi levantado: do mesmo jeito que Gladson precisa de alguém de confiança na presidência da Aleac — e a questão partidária nem sempre é a decisiva — Bocalom também.

COMPADRES — E Bocalom nunca usou sua influência para definir nada dentro da Aleac. Então a eleição da mesa da Câmara ser decidido num acordo entre compadres, não é exatamente o fim do mundo. Está mais pra começo. Sempre foi assim.

EM SENA MADUREIRA — Rei morto, rei posto. Quem pensou que Gerlen Diniz teria dificuldades em montar seu jogo na Câmara, enganou-se redondamente. Capitaneou vereadores eleitos por Mazinho e, para fechar com chave de ouro, ainda emplacou um Diniz como presidente.

SÓ PELA REELEIÇÃO — Se a vereadora Elzinha Mendonça continuar na mesma pegada de outrora — em desconformidade com o PP que tem seu genro como presidente — vai dar a impressão de que só recorreu à legenda para buscar reeleição. E que o PP não pode contar com 5 vereadores, mas 4.

PELAS BEIRADAS — Enquanto conjecturam o futuro do deputado estadual Tadeu Hassem, ele come quieto, pelas beiradas. Só nesta eleição, colocou a mão em oito vereadores eleitos, espalhados por todo o Acre. Pode ir para 2026 com mais votos do que conseguiu em 2022.

ELEVOU A COF — Outro ponto que pode impulsionar Tadeu: ele elevou a outro patamar a Comissão de Orçamento e Finanças. Que, em outros tempos, era meramente figurativa e funcionava praticamente dentro do Palácio.

ROSANA CANDIDATA — O deputado estadual Nicolau Júnior foi um dos mais empenhados em ajudar diversos prefeitos, como a própria Rosana no Quinari. Pode ter uma surpresa, ao ver alguns de seus parceiros sendo candidatos — ou apoiando outras candidaturas. Na política é assim.

BATE-REBATE

– “Ton, coloca aí na tua santa coluna que o MDB não vai se apressar em escolher uma posição política. Quer ler os quadros primeiro!” (…)

– (…) Quando foi que o MDB deixou de ser cabeça para ser cauda?

– Não existe ninguém mais calado que Alan Rick sobre 2026 (…)

– (…) Eis que, de dentro do seu hall de apoiadores, surge o seguinte comentário: (…)

– (…) “Como o Jairo, principal articulador de Alan, vai lutar pela sua candidatura estando ele na Segov e outros parentes no governo?” (…)

– (…) Sei lá!

– Candidata ao governo, Mailza vai ter que fazer escolhas difíceis (…)

– (…) Com duas vagas ao Senado e tendo Gladson e Márcio como os favoritos, Mailza tem também um Petecão correndo atrás (…)

– (…) E agora, Mailza?

– Pergunta que não quer calar: se Socorro bater o pé que é candidata à reeleição e Nicolau também, Aberson é candidato ao que?

Feliz 2025!