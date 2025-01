Dança das cadeiras: Bocalom decide anunciar novo secretariado antes de tirar férias

O prefeito Tião Bocalom vai tirar férias no próximo domingo, 05 de janeiro. Ao todo, serão dez dias de folga do mandato. Até lá, o vice-prefeito Alysson Bestene assumirá o cargo.

Em entrevista, Bocalom chegou a dizer que só iria anunciar as mudanças no seu alto escalão quando retornasse das férias.

“A prefeitura só vai ter seu orçamento dia 25. Temos que fechar agora todo o ano de 2024 e fechar também os quatro anos de gestão, então, até o dia 25 nós não temos orçamento para absolutamente nada. Só temos orçamento para poder pagar os funcionários efetivos e as empresas que estão trabalhando. Então, o secretariado, não estou muito preocupado, porque a gente vai fazer poucas mudanças”, revelou na ocasião.

“A gente vai começar a discussão maior para poder ver quem é que a gente mantém, quem é que a gente altera mas eu quero dizer que as mudanças serão rasas. É bem pequeno, não tem muita mudança não no secretariado”, continua o prefeito.

Contudo, a assessoria da prefeitura confirmou que o prefeito vai revelar seu novo secretariado neste sábado, 04 de dezembro, durante coletiva de imprensa marcada para acontecer no gabinete dele, às 08h.

Algumas decisões sobre o alto escalão do 2º mandato já foram oficializadas. Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3) foram nomeados o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José, e o secretário especial de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais (Sejur), Jorge Eduardo Bezerra de Souza.