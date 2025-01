Bocalom diz que PP “já tem o vice” ao ser questionado sobre espaço do partido em seu secretariado

Durante coletiva à imprensa realizada nesta quinta-feira (23), o prefeito Tião Bocalom afirmou que não tratou com o governador Gladson Cameli sobre o espaço que o Progressistas ocuparia em seu secretariado, como vinha sendo especulado nos bastidores da política.

O encontro entre os dois ocorreu na noite da última quarta-feira (23), no gabinete do governador. Um dos assuntos confirmados na reunião foi a realização do Carnaval de 2025, que será organizado em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco.

“Não foi essa a pauta da reunião. O que discutimos ontem foi a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado”, esclareceu o prefeito.

Sobre a possível influência do Progressistas na composição do secretariado municipal, Bocalom foi enfático:

“A questão de espaço é natural; cada partido que faz parte da gestão pode ter uma certa representatividade. Como sempre digo: não loteei e jamais lotearei a Prefeitura em nome da chamada ‘governabilidade’. A verdadeira governabilidade vem do trabalho sério e honesto que você realiza. Se o trabalho for bem feito, o apoio acontece naturalmente”, destacou.

Ao ser questionado sobre o suposto interesse do Progressistas em ocupar as Secretarias de Cuidados com a Cidade e Educação, o prefeito considerou a possibilidade como algo habitual. “Isso é natural”, afirmou.

Bocalom ainda ressaltou que o Progressistas já ocupa um espaço relevante na gestão municipal.

“Volto a dizer: o espaço que o PP já tem é o de vice. Assim como o PL tem o prefeito. Nosso foco na reunião foi tratar de questões relativas à parceria com o Governo, como as obras em andamento. Por exemplo, na obra do viaduto, quando as intervenções começarem, precisaremos reforçar ainda mais essa parceria”, concluiu.