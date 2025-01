O prefeito Tião Bocalom sancionou nesta sexta-feira (10) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Rio Branco que dá o nome de Mamédio Bittar, pai do senador Marcio Bittar, ao viaduto da AABB.

A obra está em andamento e tem R$ 25 milhões de emenda do senador. A Prefeitura já desembolsou cerca de R$ 4 milhões para o projeto.

Em entrevista concedida à imprensa no fim do ano passado, Bocalom disse que o viaduto deve ser inaugurado no segundo semestre de 2025.