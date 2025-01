Bolo com arsênio: mulher pode ter envenenado pai, marido e filho

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul avalia pedir a exumação do corpo do pai de Deise Moura dos Anjos, mulher presa por suspeita de envenenar o bolo que matou três pessoas de uma mesma família na véspera de Natal.

Ela também é suspeita de envenenar o sogro, em setembro.

José Lori da Silveira Moura morreu aos 67 anos, em Canoas, em 2020, por cirrose. A relação dele com a filha é descrita por uma amiga da família como boa, apesar de distante.

A polícia busca esclarecer outros casos de morte de pessoas próximas ao círculo familiar dela. Segundo os investigadores, há provas “robustas” de que ela tenha feito tentativas de homicídio em série.

Durante coletiva de imprensa, na sexta-feira (10), o delegado Marcos Veloso afirmou que Deise pesquisou e comprou arsênio muito antes da primeira morte por envenenamento no núcleo familiar. O comportamento de Deise também levantou suspeitas pela frieza.