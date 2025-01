Bolo envenenado: marido e filho de suspeita tinham veneno na urina

Exames feitos pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), em um laboratório do Ministério da Agricultura, confirmaram a presença de arsênio na urina do filho e do marido de Deise Moura dos Anjos, presa suspeita de envenenar bolo e matar três familiares em Torres, no Rio Grande do Sul.

Além de quatro homicídios, incluindo a morte do sogro, ela deve responder por outras cinco tentativas de assassinato. As informações são do colunista Humberto Trezzi, da GZH.

Em uma das mensagens encontradas no celular de Deise, divulgadas pela polícia na última semana, a mulher cita o filho e pede para que, se ela morrer, cuidem dele e rezem por ela, “pois é bem provável que eu não vá para o paraíso”. Após a confirmação das mortes por envenenamento, a Polícia Civil desconfia de que a suspeita possa ser uma serial killer.

