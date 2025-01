Bolsas de estudo de até 100% até o final do curso com a sua nota do ENEM na Uninorte

No Centro Universitário Uninorte, a sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2012 a 2024, pode valer até 100% até o final do curso, nas graduações presencial, semipresencial e de Educação a distância (EaD). Para início já no primeiro semestre de 2025, a Campanha ocorre até o dia 31 de janeiro ou enquanto durar a disponibilidade.

As bolsas são validas para quais cursos?

A iniciativa é válida para os cursos de Direito, Enfermagem, Psicologia, Odontologia, Biomedicina, Fonoaudiologia, Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Educação Física, Ciências Contábeis, Fisioterapia, Pedagogia, Farmácia, Engenharia Civil, Ciências Contábeis EAD, Gestão de Recursos Humanos EAD, Pedagogia EAD, Administração EAD, Gestão Pública EAD e Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD. A oferta também inclui novos cursos, como Engenharia da Computação, Estética e Cosmética, Nutrição e Segurança Pública. Exceto Medicina.

Por que estudar na Uninorte?

Experiência única: Campus com infraestrutura de ponta para quem busca uma experiência universitária única. Laboratórios de última geração e espaços que inspiram a criatividade.

Qualidade de ensino: Centro Universitário com excelente avaliação no MEC. Uma das mais importantes instituições de Ensino Superior do Acre.

Inovação e ensino prático: Uma faculdade prática, criada para formar profissionais que querem transformar o mundo. Parcerias com o mercado e corpo docente inovador.

Faça a sua inscrição e garanta a chance de estudar em uma das melhores instituições de ensino da região. Uninorte, seu futuro tem um só norte!

Link para inscrição: https://www.uninorteac.edu.br/

Para mais informações, fale com um de nossos consultores no WhatsApp: +55 (68) 3302-7007