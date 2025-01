Botafogo anuncia saída de Artur Jorge, técnico campeão da Libertadores

O Botafogo confirmou, na noite desta sexta-feira (3), a saída do técnico Artur Jorge e de sua comissão técnica. As partes rescindiram seus respectivos contratos cerca de um mês após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão 2024.

Na nota, além de agradecer o treinador português pelos serviços prestados, o clube afirmou ainda que vai anunciar “em breve” a nova comissão técnica.

A CNN apurou que o Botafogo enviou uma proposta oficial para o treinador brasileiro André Jardine, atualmente no América do México, onde é ídolo e tricampeão nacional — saiba mais.

Artur Jorge abriu mão de bônus para ir ao Catar

O português abriu mão de prêmios referentes às conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024, que renderiam bônus próximos a 3 milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões segundo a cotação atual, para deixar o Glorioso e encaminhar um acerto com o futebol árabe.

Ele será o novo treinador do Al-Rayyan, do Catar.

Leia a nota do Botafogo sobre Artur Jorge

“Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas.

A nova comissão técnica será anunciada em breve.”