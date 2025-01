Brasil na Kings League: saiba horário e onde assistir ao jogo contra a Turquia

A Kings World Cup Nations 2025, a Copa do Mundo de futebol society, entrou em sua fase decisiva, que vai até o dia 12 de janeiro. Esta é a primeira vez que o evento tem uma edição com seleções, sediada em Milão e Turim. Equipes nacionais de 16 países, incluindo o Brasil, se enfrentam em partidas com regras inusitadas para entreter o público. Influenciadores e lendas do futebol como Neymar, Kaká, Ibrahimovic, Casillas e Buffon são algumas das estrelas envolvidas no torneio.