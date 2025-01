Brasil para na Dinamarca e fecha Mundial de handebol com inédita sétima posição

Foi uma campanha histórica, que chegou ao fim em um inédito jogo de quartas de final no Mundial masculino de handebol. Nesta quarta-feira, o Brasil mediu forças com a Dinamarca, mas não foi páreo para a atual tricampeã mundial e atual campeã olímpica. Depois de despachar potências como Noruega, Suécia e Espanha, os brasileiros perderam por 33 a 21 em Oslo. Na sétima posição, pela primeira vez o Brasil terminou no top-8 de um Mundial, pela primeira vez se colocou entre as grandes seleções do handebol.