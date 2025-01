Brasileiro é eleito “craque do jogo” em vitória do Golden State Warriors

O brasileiro Gui Santos teve sua melhor atuação desde que foi draftado pelo Golden State Warriors, sendo um dos destaques do time no duelo contra o Detroit Pistons, fora de casa, pela 37ª rodada da temporada regular da NBA.

Na noite desta quinta-feira (9), o ala marcou 13 pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu três assistências, contribuindo para a vitória dos visitantes por 107 a 104.

A ótima noite de Gui lhe rendeu o prêmio de “craque do jogo”.

Stats don’t tell the whole story. 1⃣5⃣ was EVERYWHERE.@googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/n9c2BubefD

— Golden State Warriors (@warriors) January 10, 2025