Briga entre pessoas em situação de rua quase termina em tragédia no Centro de Rio Branco

Thiago Carneiro Lemos de Almeida, de 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (28), nas proximidades do Terminal Urbano, na Rua Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Thiago tem uma rixa antiga com outro morador em situação de rua. Ao se encontrarem em via pública, ambos iniciaram uma discussão acalorada. Durante o conflito, o acusado, armado com uma faca, desferiu um golpe que atingiu as nádegas da vítima. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

Populares que passavam pelo local prestaram assistência à vítima e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e encaminharam Thiago, em estado estável, ao pronto-socorro de Rio Branco.

Na unidade hospitalar, ele foi submetido a uma avaliação na sala de trauma e encaminhado ao centro cirúrgico para os procedimentos necessários, já que o ferimento era profundo e poderia ter atingido vasos sanguíneos importantes.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações sobre o caso e iniciou buscas pela região à procura do suspeito, que até o momento não foi localizado.

O caso será inicialmente investigado pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).