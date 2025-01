‘Briga política’: Justiça nega ação de R$ 50 mil movida por Daniel Zen contra João Marcos Luz

O ex-deputado estadual pelo PT, Daniel Zen, teve uma ação de reparação por danos morais julgada improcedente pela Justiça. A ação foi apresentada contra o ex-vereador João Marcos Luz, atual secretário de Assistência Social do município de Rio Branco.

No processo, Daniel Zen alegou ter sido ofendido com termos pejorativos por João Marcos durante sessão na Câmara, em outubro de 2025. O fato ocorreu após o petista publicar em uma rede social questionamentos acerca de supostas ameaças contra o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Na ação, Zen pedia indenização no valor de R$ 50 mil. Na sentença, a juíza Lilian Deise Braga Paiva chegou ao entendimento que os comentários de João Marcos não teriam configurado excesso ou violação à honra do interessado.

A magistrada destacou, também, que as declarações entre Zen e João Marcos refletiram a “animosidade” característica do cenário político. “Resta claro nos autos que se trata de uma briga política e que não houve exercício abusivo de direito”, alegou, fazendo referência ao artigo 187 do Código Civil.