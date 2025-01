Brusque x Avaí: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Leão no Catarinense

Após estrear com vitória, o Avaí entra em campo às 16h30 deste sábado no Augusto Bauer buscando mais do que uma vitória, mas sim a quebra de um enorme jejum diante do Brusque: são quatro anos sem vencer a equipe do Vale.

O último triunfo do Avaí sobre o quadricolor foi em um duelo também válido pelo Catarinense. Em 2021, com gol de Edilson o Leão superou o Brusque no Augusto Bauer e avançou para a final, quando na oportunidade a equipe Azurra avançou para a final e foi campeã diante da Chapecoense.

De lá pra cá, foram 11 jogos com quatro vitórias do Brusque e sete empates.

O Quadricolor inclusive eliminou o Leão da Ilha no último estadual, quando as equipes se enfrentaram nas semifinais.

Ainda na entrevista coletiva pós jogo diante do Santa Catarina, o técnico Enderson Moreira falou sobre o confronto diante do Brusque e a expectativa.

“O jogo contra o Brusque é sempre um adversário muito difícil. Já enfrentei o Brusque não só pelo Avaí mas também comandando outras equipes e sempre foram jogos extremamente difíceis, é uma equipe que sabe jogar e tem muita personalidade de jogo”, disse Enderson.

Novo gramado

Após as reformas no Augusto Bauer, o estádio agora conta com grama sintética. Em função das chuvas que assolaram Florianopolis, um dos treinos do Avaí, na quinta-feira que seria realizado no campo do CFA teve de ser remanejado para a academia do clube.

Na sexta-feira, a equipe realizou atividades no gramado sintético do CFA, também fazendo parte da adaptação ao gramado que será encontrado em Brusque.

A tendência, é de que o técnico Enderson Moreira mantenha a mesma equipe que venceu o Santa Catarina no estádio da Ressacada, com Hygor podendo figurar entre os titulares na vaga de Garcez.

Partida sem público

Na semifinal do Catarinense 2024, Avaí e Brusque se encontraram na Arena Joinville. A partida que terminou com vitória do Marreco por 2 a 0, ficou marcada também por uma grande confusão envolvendo as duas torcidas, inclusive com conflito dentro do gramado.

O TJD julgou o caso e determinou que as duas equipes deveriam jogar partidas sem a presença de público. Os clubes conseguiram reverter parcialmente a decisão, sendo a punição do Avaí (um jogo sem torcida) revertida para cestas básicas e campanhas socioeducativas e do Brusque (dois jogos) para um jogo.

BRUSQUE X AVAÍ – 2ª RODADA CATARINENSE 2025

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Ianson, Everton Alemão e Jhanpol; Marcos Serrato, Paulinho e Biel; Diego Mathias, Paulinho Moccelin e Robson.

Técnico: Filipe Gouveia

AVAÍ: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Barreto e Marquinhos Gabriel; Garcez (Hygor), Cleber e Alef Manga.

Técnico: Enderson Moreira

ARBITRAGEM: Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Tomas Braun de Jesus e Jean Marcos Chiesa Colle.

ONDE ACOMPANHAR: TV Bruscão, Avaí Play e JP News Floripa.

LOCAL: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

HORÁRIO: 16h30

DATA: 18/01/2025