Bruxismo atinge 40% dos brasileiros; veja dicas para prevenir transtorno

No Brasil, quase metade da população é afetada pelo bruxismo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 40% dos brasileiros possuem o hábito de apertar, deslizar ou ranger os dentes durante o sono de modo involuntário. O transtorno pode causar dores de cabeça, incômodos e zumbidos no ouvido, desgaste e amolecimento dental e, em casos graves, problemas nas gengivas, nos ossos e na articulação da mandíbula (ATM).

De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, professora Manuella Lamarão, essa desordem funcional é provocada pela ansiedade, estresse ou por fatores genéticos. “Além de causar prejuízos na saúde bucal, o bruxismo pode provocar outros desconfortos, como insônia, dor de cabeça e outros problemas. As causas devem ser investigadas com um profissional”, pontua.

Segundo a dentista, muitas pessoas convivem com o transtorno sem ter ciência do problema, uma vez que a compressão exagerada dos dentes acontece enquanto dormem. A disfunção pode levar à desobstrução e necrose dos vasos no ápice da raiz e, consequentemente, afetar os nervos e a polpa dentária. Os portadores sentem dores musculares, alterações no sono e estalos ao abrir e fechar a boca.

A análise clínica e exames como a polissonografia são capazes de avaliar o grau do distúrbio. Alguns hábitos podem diminuir ou aumentar o risco de crises de bruxismo e a docente destaque quatro recomendações que podem ser aplicadas no dia a dia:

Alimentação. O consumo exagerado de frutas cítricas, cafeína e refrigerantes pode gerar o acúmulo de resíduos ácidos na boca, o que irá provocar erosão dentária e agravar a condição. Incluir vegetais na dieta auxilia no equilíbrio da saúde bucal.

Mastigação. Mascar chicletes, roer unhas ou mordiscar constantemente objetos duros, como a ponta de lápis e canetas, pode gerar um padrão compulsivo no indivíduo e causar o transtorno.

Qualidade do sono. Não é recomendado dormir com luzes acesas ou com a televisão ligada. Para um repouso profundo, é indicado não interagir com telas (celulares e tablets), pelo menos, por uma hora antes de adormecer.

Autocuidado. Exercícios físicos e terapias psicológicas auxiliam a diminuir a tensão e estresse do dia a dia, que pode provocar o bruxismo. Incluir atividades prazerosas na rotina irá diminuir a probabilidade de crises.