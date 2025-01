Dois mil e quinhentos trabalhadores amanheceram nessa segunda-feira (6/1) com o saldo excedente nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Uma falha no Sistema de Arrecadação de Guias (SISAG) da Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pelo pagamento do benefício, provocou depósito bem acima do programado para milhares de pessoas. O montante depositado por engano ainda não foi contabilizado pela instituição financeira.

Uma mensagem enviada aos gerentes bancários foi emitida, em tom de alerta: “Ressaltamos que se encontram em curso ações voltadas para identificação dos casos em que houve pagamento, para que seja efetuada a devida recuperação dos valores”. Veja o comunicado na íntegra: Reprodução Segundo a Caixa, alguns trabalhadores chegaram a sacar o dinheiro do FGTS depositado erroneamente. Porém, todos os beneficiados pelo Fundo de Garantia que receberam o valor por engano estão sendo orientados pela agências bancárias sobre os métodos de devolução. Os pagamentos realizados via crédito em conta Caixa seguem bloqueados até a regularização. Quem recebeu a quantia nos demais bancos também está sendo orientado, pelas respectivas instituições financeiras, a devolver os valores. Em nota enviada ao Metrópoles, a Caixa disse que “houve inconsistência momentânea na disponibilização dos saques de FGTS” e que o “banco identificou e efetuou a correção na mesma manhã”. A entidade afirma que “nenhum trabalhador teve qualquer prejuízo”.