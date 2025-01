Calegário se reúne com prefeito Rodrigo Damasceno em Tarauacá e reforça compromisso com o município

O deputado estadual Fagner Calegário esteve em Tarauacá na última quarta-feira, 29, onde se reuniu com o prefeito Rodrigo Damasceno para dialogar sobre demandas do município. Durante o encontro, Calegário reafirmou seu compromisso com a população tarauacaense e colocou seu mandato à disposição para contribuir com ações e projetos que impulsionem o desenvolvimento local.

“A parceria entre o legislativo e o executivo é essencial para garantir avanços concretos para a população. Estou aqui para ouvir as necessidades do município e trabalhar junto ao prefeito Rodrigo Damasceno para buscar soluções efetivas”, destacou o deputado.

Calegário, que tem como bandeiras a valorização dos trabalhadores, o incentivo ao esporte e o fortalecimento de políticas públicas sociais, reforçou seu compromisso em atuar para garantir recursos e investimentos para Tarauacá. O parlamentar já possui grande atuação dentro do município.

A visita de Calegário reforça seu compromisso em estar próximo das demandas dos municípios acreanos. O deputado seguirá em agenda pelo estado, ouvindo lideranças e fortalecendo parcerias para garantir avanços concretos para a população.