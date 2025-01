Campeão, Brasil tem 100% de aproveitamento e artilheiro na Kings League

Um dos grandes responsáveis pelo grande desempenho brasileiro foi Kelvin. O camisa terminou a competição com 19 gols, foi responsável por 24 dos 37 gols do Brasil, se contarmos com os gols duplos, e terminou a competição como artilheiro absoluto, com 10 gols de vantagem para o segundo da lista.

Com o sucesso absoluto no Brasil, a Kings League vai lançar oficialmente a liga brasileira ainda em 2025. De acordo com Piqué, presidente da liga, a intenção é jogar no Maracanã.