Canoeiro desafia grandes navios no Rio Amazonas: polêmica e coragem em vídeo viral

Um canoeiro tem ganhado destaque nas redes sociais ao publicar vídeos desafiando grandes navios no Rio Amazonas. Em uma das gravações, que já ultrapassou 75 milhões de visualizações, ele aparece navegando em uma pequena embarcação bem à frente de um cargueiro. As imagens geraram debates acalorados nos comentários, dividindo opiniões sobre o risco da manobra. Confira o registro acima.

Ao DE, o funcionário público Igor Cardoso contou que mora em Vitória do Jari, no Amapá, e que desde pequeno está acostumado a navegar pelas águas do Rio Amazonas, que corta a região. Ele revelou que já era comum para ele se aproximar de grandes embarcações durante suas travessias.

Segundo Igor, em 2018, ele decidiu gravar sua primeira manobra enquanto navegava com o celular em mãos. O vídeo foi publicado em suas redes sociais e alcançou grande repercussão. Desde então, Cardoso passou a registrar suas travessias para a internet.

Em novembro de 2024, ele gravou um vídeo em que aparece pilotando uma canoa com motor, posicionando-se bem à frente de um grande navio. Durante o registro, Cardoso reduz a velocidade até ficar muito próximo da embarcação maior. O vídeo foi publicado em suas redes sociais e rapidamente viralizou. Segundo o funcionário público, o conteúdo já ultrapassa 77 milhões de visualizações.

Com a grande repercussão do vídeo, a manobra arriscada feita pelo canoeiro dividiu opiniões entre os comentários no Instagram. Enquanto alguns destacaram a coragem de Igor, outros alertaram sobre o perigo de navegar tão próximo a grandes embarcações.

Apesar de ter viralizado, o funcionário público disse ao DE que não pretende influenciar outras pessoas a imitarem suas manobras ao navegar próximo de grandes navios e barcos. Ele reconhece os riscos envolvidos e ressalta a importância de ter um motor em bom estado, calma e bastante experiência para realizar tais práticas arriscadas. Cardoso enfatiza que não é algo simples e que pode colocar a vida de outras pessoas em perigo, não encorajando que tentem fazer o mesmo.