Carinho, condição física e Seleção: por que Neymar escolheu o Santos

Embora o Santos não dispute competições continentais em 2025, Neymar entende que no clube poderá reencontrar a “alegria” de jogar futebol, com o carinho que precisa para retomar a boa condição física, perdida após grave lesão no joelho. Em seis meses, jogará em três campeonatos: Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão, tratado como o ídolo que é no Alvinegro e com a certeza de ser usado.