Casados, Bocalom e Kelen curtem férias no RJ e compartilham fotos nas redes; VEJA

Depois do casamento, o prefeito Tião Bocalom e a primeira-dama Kelen Nunes resolveram tirar férias, que só chegam ao fim no próximo dia 20 de janeiro.

Neste sábado, Bocalom compartilhou imagens do período de descanso, curtindo um dos lugares mais lindos do Brasil: a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro.

Na postagem, o prefeito aproveitou para se declarar para Kelen, mais uma vez.

“Durante nossa merecida lua de mel na encantadora e histórica cidade de Paraty, cada momento se torna especial ao seu lado, minha amada esposa @kelenrmunes. Seja navegando pelas águas em um passeio de barco ou explorando as charmosas ruas da cidade, é uma felicidade imensa colecionar essas memórias com você”, escreveu Bocalom.

VEJA FOTOS: