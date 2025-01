Casal acusado de matar filho de três meses com overdose de cocaína é preso em SP

Na delegacia, a mãe alegou que amamentou o bebê com uma mamadeira e o deixou dormindo na cama enquanto cuidava da filha de 1 ano e meio de idade. Quando voltou, percebeu que o filho estava com uma marca roxa e com sangue no nariz, ainda segundo o relato. Ela disse que acionou o pai, que pediu ajuda e levou o filho à unidade de saúde.