Castigo por “fofoca”: mulheres têm cabelo raspado à força; veja

Circula nas redes sociais um vídeo no qual três mulheres aparecem tendo os cabelos cortados e raspados à força com máquinas e lâminas por homens. Nas imagens duas das vítimas também são submetidas a outra forma de humilhação, com tampas de garrafa coladas na cabeça.

Durante o ato, um dos agressores afirma que a violência foi motivada pela criação de um suposto grupo de fofoca das mulheres. Uma delas é ainda forçada a pedir desculpas diante das câmeras.

Veja: