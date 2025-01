CES 2025: o que esperar da maior feira de eletrônicos do mundo

A CES 2025, a maior feira de tecnologia do mundo, ocorrerá em Las Vegas de 7 a 10 de janeiro, e promete reunir as principais marcas e mentes brilhantes do setor. Também conhecido como (Consumer Electronics Show), o evento promete apresentar novidades revolucionárias, desde avanços em inteligência artificial (IA), carros inteligentes, além de uma variedade de dispositivos que prometem redefinir a maneira como vivemos e interagimos com a tecnologia.