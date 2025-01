Cinco cidades do Acre ganham credenciamento para abertura de unidades da Farmácia Popular

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (15) que cinco municípios do Acre vão receber unidades da Farmácia Popular, projeto criado no primeiro mandato do Governo Lula, há 20 anos.

As cidades são Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Rodrigues Alves e Sena Madureira, beneficiadas com o credenciamento de oito farmácias.

“Todas essas cidades receberam o programa pela primeira vez, o que garante acesso a medicamentos para mais de 230 mil pessoas em municípios de pequeno porte, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Há quase uma década não havia abertura de credenciamento para adesão de novos estabelecimentos no país”, afirma o Ministério da Saúde.

No Acre, especificamente, 54,55% dos municípios não têm acesso ao programa, que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde por meio de parcerias com farmácias da rede privada. Dessa forma, além das Unidades Básicas de Saúde e das farmácias municipais, o cidadão pode obter medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular.

O Farmácia Popular disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção e, a partir de 10 de julho de 2024, também para dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson e glaucoma.

Além dos municípios do Acre, mais de 400 cidades espalhadas pelo Brasil também foram contempladas. Para a ampliação das farmácias, o Governo Federal aumentou os investimentos em 2025.

“Para alcançar esse importante resultado, o Ministério da Saúde ampliou o investimento no programa. Em 2024, o orçamento chegou a R$ 3,6 bilhões, superior até mesmo ao registrado em 2023: R$ 3,1 bilhão. Em 2022, o investimento não chegou a R$ 2,5 bilhões. Para 2025, o valor apresentado no Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA) é de R$ 4,2 bilhões, um aumento de 69% comparado ao ano de 2022. O maior orçamento da história”, acrescenta o Ministério da Saúde.