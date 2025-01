Claudia Raia fala como está sua libido após a menopausa: ‘Tenho 17 vibradores’

A artista explicou que tem vários modelos, pois usa o vibrador de acordo com o que deseja no momento e com o seu humor. Claudia, que ficou grávida do filho caçula, Luca, fruto do atual casamento com Jarbas, ela tinha 55 anos e já estava na menopausa. Durante a entrevista, a artista explicou que se preparou para essa fase da vida e enfatizou que as mulheres de 50 anos hoje em dia não seguem mais o estereotipo de “vovozinhas”.