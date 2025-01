Uma mulher foi esfaqueada por uma moradora de rua enquanto aguardava atendimento no caixa de uma padaria no Núcleo Bandeirante, na manhã dessa segunda-feira (6/1). A autora a atingiu com golpes no pescoço e braço, mas os ferimentos foram superficiais.

O caso, que aconteceu em um estabelecimento na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, foi gravado por câmeras de segurança da região.