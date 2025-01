O clima entre Aline e Diogo esquentou na noite da última quarta-feira (22), durante a festa do BBB 25. E os brothers flertaram na ocasião.

Aline aproveita a festa ao máximo ao lado do ator Diogo, mesmo após Vinicius alertar sobre formar casal nesse momento do jogo, vale lembrar que Aline e Vinicius colocaram Diogo direto no paredão na decisão de desempate.

A interação deu o que falar:

Aline: “Tá sujo de batom?”

Diogo: “Tá perfeito!”

Veja o vídeo: