‘Codiguin’ no Free Fire: saiba o que são, como usar e mais sobre os códigos

Os códigos do Free Fire, também conhecidos como “codiguins”, são uma oportunidade única para os jogadores obterem itens exclusivos sem precisar colocar dinheiro no game. A Garena, desenvolvedora do battle royale mobile, libera periodicamente esses códigos em suas redes sociais, mas também há outras maneiras de obtê-los para trocar por skins, caixas de loot e mais recompensas valiosas que tornam a experiência mais divertida. A seguir, saiba tudo sobre os “codiguins, incluindo onde consegui-los, resgate e para que servem in-game. Confira!