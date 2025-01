Com 84% da população conectada, Acre lidera ranking de menor acesso à internet no país

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o estado do Acre tem 84,5% da sua população total com acesso à internet.

O estado registra a menor taxa percentual de todo o país, seguido de Maranhão (86,6%), Amazonas (88,6%), Pernambuco (88,8%) e Piauí (88,9%).

Na outra ponta do ranking estão Distrito Federal (97,4%), Mato Grosso do Sul (95,4%), Santa Catarina (95,3%) e Goiás (95,1%), que estão acima do percentual nacional de domicílios com internet, que é de 92%.

Segundo a pesquisa, o maior tipo de acesso é por banda larga (99,9%), banda larga fixa (83,3%), móvel (87%). Já os meios de acesso são: smartphone (98,8%), seguido pela TV (49,8%), pelo microcomputador (34,2%) e tablet (7,6%).

Embora o Acre tenha os menores percentuais, os números são considerados relativamente altos. Por regiões, o Centro-Oeste possui maior percentual nacional, com 95,4%, seguido de Sudeste (94,1%), Sul (93,5%), Norte (90,4%) e Nordeste (89%).