A inflação acumulada em 2024 no estado do Acre foi de 4,91%, superando a média nacional, que foi de 4,83%. Apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ter registrado uma leve alta de 0,52% em dezembro, marcando um aumento de 0,13 ponto percentual (p.p.) em relação a novembro, os dados regionais apontam oscilações nas médias dos preços em Rio Branco e no estado como um todo.

Em dezembro, a cidade de Rio Branco registrou redução nos custos de energia elétrica residencial, com um recuo de 4,33%, o que pode ser explicado pelo retorno da bandeira tarifária verde que eliminou cobranças adicionais nas contas de luz. A partir de 13 de dezembro, as tarifas sofreram um reajuste de -4,50%, contribuindo para a variação negativa no grupo Habitação de -0,56%.

Já o grupo Alimentação e bebidas continuou em alta, com aumento de 1,18% em dezembro, representando o quarto mês consecutivo de elevação. No segmento de alimentação no domicílio, carnes como costela (6,15%), alcatra (5,74%) e contrafilé (5,49%) foram os principais responsáveis pela alta. Produtos como óleo de soja (5,12%) e café moído (4,99%) também tiveram elevação significativa. Entretanto, itens como limão (-29,82%), batata-inglesa (-18,69%) e leite longa vida (-2,53%) registraram quedas.

No Brasil, o IPCA de dezembro foi influenciado pelo aumento nos grupos de Transportes (0,67%) e Alimentação e bebidas (1,18%). No caso dos Transportes, o incremento nos preços do transporte por aplicativo (20,70%) e passagens aéreas (4,54%) se destacou. Em Rio Branco, o impacto dos combustíveis também foi relevante, com altas de 0,54% para a gasolina e 1,92% para o etanol.