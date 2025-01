Com aumento de casos de Covid, todos os leitos de UTIs no interior do Acre estão ocupados

O Acre viu as notificações de Covid-19 disparar nos últimos dias. Com o aumento dos casos, a atenção ficou redobradas em relação aos níveis de ocupação dos leitos de UTIs no estado.

Neste sábado (4), a preocupação maior é por conta da lotação dos leitos no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, referência na região. Segundo dados do painel da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), dos 10 leitos da unidade, todos estão ocupados.

Já em Rio Branco, a situação é menos alarmante. Na Fundhacre, por exemplo, dos 18 leitos, apenas 11 estão ocupados.

No Hospital Santa Juliana, dos 20 leitos, 16 estão ocupados.

Parâmetro da doença no Acre

Desde o início da pandemia até o momento, foram notificados 403.263 casos, com 169.893 confirmados e 2.085 óbitos. Em 2024, até a SE 50, que considera até o dia 10 de dezembro, houve 2.410 casos confirmados e 13 óbitos.

A morte mais recente foi de uma idosa, no hospital João Câncio, em Sena Madureira. Ela estava em estado terminal de câncer.