Com bolsas de até R$ 2.100, Lula lança Programa Mais Professores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta 3ª feira (14.jan.2025) o programa Mais Professores para o Brasil, com bolsas de R$ 1.050 até R$ 2.100.

A iniciativa terá duas modalidades: uma para estudantes de licenciatura, que receberão um Pé-de-Meia durante a graduação, e outra para quem quiser lecionar em regiões remotas do país.

Saiba abaixo como funcionará:

No caso da licenciatura, haverá uma bolsa mensal de R$ 1.050, mas só poderão acessar o benefício aqueles que tiverem boas notas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os futuros professores poderão sacar R$ 700 por mês. Os outros R$ 350 irão para uma poupança daquele estudante. Esses recursos só poderão ser acessados quando o beneficiado ingressar na rede pública de ensino como professor em até 5 anos depois de terminar a graduação.

Em um curso de 4 anos, seriam R$ 16.800 sem contar a remuneração dessa poupança.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, as notas do Enem 2024 já poderão ser usadas para o Pé-de-Meia Licenciaturas. Serão 12.000 vagas baseadas no desempenho dos estudantes.

governo já quer que a 1ª parcela seja paga em abril, com o começo do ano letivo das universidades.

Já no caso do Mais Professores para o Brasil, os docentes que entrarem na rede pública de ensino básico –até o ensino médio– terão um acréscimo de R$ 2.100 ao salário que já receberiam pelo município ou Estado para atuarem em regiões com pouca oferta de professores.

O pagamento será só por até 2 anos.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), cerca de 33% das docências da educação básica não têm professores com a formação adequada à área que lecionam. E só 1/3 dos que se formam entram na carreira da docência.

Segundo o governo, durante o período do recebimento da bolsa, o professor beneficiado ainda fará uma pós-graduação com foco em docência. Seriam 2,3 milhões de professores das redes pública e privada que poderiam ser impactados de acordo com o Planalto.

BENEFÍCIOS EXTRAS

O ministro da Educação anunciou também que o Banco do Brasil lançará um cartão de crédito especial para o novo programa, voltado para professores, que terá anuidade gratuita.

Além disso, os professores terão, a partir de 4 de fevereiro, descontos de 10% em diárias em hotéis pelo país, inclusive em períodos de grandes eventos, fins de semana e feriados.

O MEC citou também criação da PND (Prova Nacional Docente), que será feita anualmente e funcionará como uma espécie de banco de dados para as redes municipais e estaduais puderem captar mais rapidamente dos docentes que precisam. Será realizada anualmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Os interessados se inscrevem diretamente no instituto.