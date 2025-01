Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez. Com gol e assistência do português, o Al Nassr venceu o Al Raed por 2 a 1 nesta quinta-feira (30), fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Saudita.

Com o resultado, a equipe de CR7 chega a 38 pontos e vai para a terceira colocação, com cinco pontos de distância para Al Hilal e Al Ittihad, líder e vice-líder, respectivamente, que têm uma partida a menos.