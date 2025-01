Com mais de R$200 mil em premios, Acisa realiza sorteio do Natal Premiado

A associação Comercial Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) realiza o sorteio de sua campanha “Natal Premiado Acisa”, que vai distribuir 14 prêmios, sendo 10 televisores, um carro e três moto, na tarde desta sexta-feira, em evento realizado na Praça da Revolução. A ação conta com apoio da prefeitura de Rio Branco e do Governo do Estado do Acre.

As motos sorteadas serão do modelo Honda CG 160 Start, modelo 25/25, enquanto o carro é da marca Fiat, modelo Argo Drive 1.0. Já os televisores tem tamanho de 50 polegadas. O valor do carro, de acordo com a tabela Fipe, gira em torno dos R$80 mil, já as motos estão te. valor de R$20,990.

Os televisores são do modelo Samsung Crystal UHD 50 polegadas.

O sorteio foi realizado em uma grande piscina de plástico, montada em meio a praça da Revolução e transmitido pelo Instagram, para que todos pudessem acompanhar.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa se fez presente no local, e falou sobre a importância do incentivo ao comércio.

“O objetivo é realmente movimentar o comércio local. A Acisa prima muito por isso, pela união e valorização do comércio local. E o impacto foi muito positivo, nós tivemos uma adesão maior do que o esperado, então foram quase 100 empresas que aderiram à nossa campanha. Em números, os comerciantes falaram que em torno de 30%, além do esperado, que o Natal já é um momento que todo mundo espera um melhor movimento”, disse Dossa, que reforçou o investimento de R$200 mil.

Moura Neto, presidente da Acisa, e Alysson Bestene, prefeito em exercício, celebram parceria de sucesso que fortaleceu o comércio local durante a campanha Natal PremiadoO prefeito em exercício da cidade de Rio Branco, Alysson Bestene, falou sobre a importancia da parceria com a Acisa e com o governo do Estado para a iniciativa que chega a sua segunda edição.

“Hoje nós tivemos mais uma demonstração de parceria que vai cada vez mais fortalecer a economia local no momento de festividade, no momento especial que é o Natal, essa é a vontade do prefeito Tião Bocalom”, destacou Bestene.

O prefeito em exercício ainda destacou a importancia da parceria e a sua continuidade para o ano de 2025.

“Essas parcerias tem dado certo a gente vai continuar ao longo de 2025 reforçando todas essas parcerias para fomentar ainda mais o comércio para fomentar e gerar oportunidade para as pessoas e cada vez mais a gente vai buscar desenvolver a cidade”, enfatizou Bestene.

Ao todo, foram registrados mais de 287 mil cupons.