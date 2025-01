Com Neymar, Brasileirão terá 10 atletas que estiveram na Copa de 2014

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta terça-feira (28/1) o retorno de Neymar ao clube. Com o retorno do astro, o Brasileirão de 2025 contará com 10 jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

Além do retorno de Neymar ao Santos, na atual temporada o meio-campista Oscar foi outra peça que retornou ao Brasil na atual temporada para atuar no São Paulo.

No total, dos 10 nomes, sete atuaram pela Seleção Brasileira de Felipão. Com Neymar e Oscar, a lista de brasileiros é composta por Thiago Silva (Fluminense), David Luiz (Fortaleza), Luiz Gustavo (São Paulo), Hulk (Atlético-MG) e Bernard (Atlético-MG).

Dos países da América do Sul, Santiago Arias, colombiano atualmente no Bahia, e Enner Valencia, do Internacional, também fazem parte do seleto grupo que participou do Mundial de 2014 e estão no Brasil. Para finalizar, Memphis Depay, do Corinthians, é o único europeu que atual no futebol brasileiro.