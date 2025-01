Com nove votos, Charmes Diniz é eleito presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira

Nas primeiras horas desta quarta-feira (1º) ocorreu a Eleição da Câmara Municipal de vereadores para definir o presidente da Câmara de Sena Madureira. O vencedor foi o vereador Charmes Diniz (PP) que conseguiu obter 9 votos, contra 4 votos da candidata Ivoneide Bernardino.

Charmes é da base de apoio do prefeito Gerlen Diniz e venceu com folga após três vereadores eleitos pela oposição passarem a fazer parte do grupo político de Gerlen Diniz, sendo eles: Tom Cabeleireiro (PL), Lays Mayra (PSD) e Dr. Maycon Moreira (PSD).

O presidente eleito já tem vasta experiência na função, visto que, iniciou em 2025 seu terceiro mandato e já foi, em datas pretéritas, presidente da Câmara.

Votaram em Charmes Diniz: Pantico (PP), Denis Araújo (PP), Francisco Maia (PP), Obede da V5 (Republicanos), Helissandra Matos (MDB), Lays Mayra (PSD), Tom Cabelereiro (PL), Dr. Maycon Moreira (PSD) e o próprio candidato.

Já a vereadora Ivoneide recebeu os votos de Carlos Beliza (PSD), Menandro (PSD) e Real (PL).

Desse modo, a composição da Mesa Diretora da Câmara ficou da seguinte maneira:

Presidente: Charmes Diniz (PP)

Vice-presidente: Tom Cabeleireiro (PL)

Segundo vice-presidente: Dr. Maycon Moreira

Primeira secretária: Helissandra Matos (MDB)

Segunda secretária: Lays Mayra (PSD)